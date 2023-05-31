Эксперт: застройщики из дружественных стран интересуются выходом на российский рынок

Директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов отметил, что речь идет о таких странах, как Казахстан, Белоруссия, Узбекистан

СОЧИ, 31 мая. /ТАСС/. Застройщики из дружественных стран интересуются выходом на российский рынок недвижимости, среди перспективных стран Казахстан, Белоруссия и Узбекистан. Об этом в среду сообщил директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов в ходе форума "Движение".

"Мы считаем, будет наблюдаться выход на российских рынок застройщиков из дружественных стран. Сейчас многие готовятся. И это только начало, многое в проработке. Строительная отрасль России - интересный с инвестиционной точки зрения рынок", - сказал он.

Речь идет о таких странах, как Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, пояснил ТАСС Хусаинов.

Форум недвижимости "Движение" проводится для застройщиков и риелторов с 2020 года. Четвертый форум "Движение" проходит в Сочи с 30 мая по 2 июня.