Система "Цифровой контроль строительства" упростит финансирование проектов девелоперов

Директор по IT и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак считает, что новая система станет основой для плавного перехода застройщиков к применению ТИМ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая. /ТАСС/ ТИМ-платформа "Цифровой контроль строительства" (ЦКС) позволит создать единую IT-среду для управления проектами жилищного строительства и упростит процесс проектного финансирования. Об этом сообщил в среду управляющий директор по IT и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак у на профильной сессии ЦИПР-2023.

"ТИМ-платформа "Цифровой контроль строительства" на базе системы наш.дом.рф позволяет создать единую IT-среду для управления проектами жилищного строительства с применением технологии информационного моделирования (ТИМ). Это ускоряет документооборот, к минимуму сводится "работа с бумагой" и ошибки из-за человеческого фактора, а за счет цифровой модели упрощается процесс проектного финансирования", - рассказал Козак.

По словам спикера, этот продукт, разработанный специалистами Института развития, стал первым проектом в рамках Индустриального центра компетенций в сфере строительства. Платформа дает застройщикам возможность создавать и вести цифровые информационные модели зданий, соблюдать требования законодательства и нормативных документов в части ТИМ. Ее использование снижает риски по всему инвестиционно-строительному циклу и сокращает издержки управления портфелем проектов.

Козак считает, что новая система станет основой для плавного перехода застройщиков к применению ТИМ. "Большинство застройщиков жилья пока не обладают необходимыми компетенциями для перехода на ТИМ с 1 июля 2024 года", - резюмировал он.

По данным опроса ДОМ.РФ, 48% участников строительного рынка в ближайшее время планируют начать переход на ТИМ. Этот непростой процесс занимает в среднем девять месяцев: ознакомление с документацией, поиск подрядчика, обучение сотрудников, запуск "пилотного" проекта, формирование внутренних стандартов.

В свою очередь, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик отметил в ходе обсуждения, что с 1 июля 2024 года переход на технологии информационного моделирования станет обязательным для застройщиков. Это комплекс решений на высшем уровне по исполнению поручения президента РФ о формировании единой системы управления жизненным циклом объектов капитального строительства на основе ТИМ. По словам замминистра, координационную и методическую поддержку по переходу на ТИМ оказывает ДОМ.РФ.