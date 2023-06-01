Комитет Думы одобрил возможности реализации инвестпроектов по жилью в СЭЗ в Крыму

Госдума рассмотрит законопроект на заседании 13 июня

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе возможность реализовывать инвестпроекты в сфере жилищного строительства.

Документ инициирован правительством РФ. Госдума рассмотрит его на заседании 13 июня.

В настоящее время нормы закона о СЭЗ в Крыму и Севастополе не предусматривают возможности деятельности по созданию объектов жилищного фонда для их последующей реализации в качестве инвестиционного проекта. В связи с этим, а также учитывая необходимость выполнения поручения президента РФ по привлечению в экономику Крымского региона не менее 1 трлн рублей внебюджетных инвестиций, законопроектом предлагается позволить участникам СЭЗ реализовывать инвестпроекты в сфере жилищного строительства, говорится в пояснительной записке.

Согласно проекту документа, при реализации инвестпроекта в сфере жилищного строительства в договоре об условиях деятельности в СЭЗ по решению органов власти Крыма и Севастополя устанавливаются дополнительные обязательства участника СЭЗ в части передачи отдельных объектов жилищного фонда в государственную или муниципальную собственность в соответствии с критериями, определяемыми нормативными правовыми актами органов госвласти Крыма и Севастополя.

При реализации инвестпроектов в сфере жилищного строительства участник СЭЗ будет вправе применять исключительно элементы особого режима предпринимательской и иной деятельности, которые являются наиболее востребованными для соответствующей категории хозяйствующих субъектов. При этом особый режим налогообложения и обложения страховыми взносами в отношении такой категории участников СЭЗ предлагается не применять.