Выявленные аудитором проблемы "Единого заказчика" унаследованы с объектами

В компании заявили, что к значительной части переданных "Единому заказчику" объектов не может быть применена типовая проектная документация

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Серьезные отставания в сроках строительства и реконструкции по объектам, курируемым публично-правовой компанией (ППК) "Единый заказчик в сфере строительства", выявленные Счетной палатой при проверке исполнения бюджета компанией в 2022 году, были унаследованы вместе с проблемными объектами. Об этом в четверг сообщила пресс-служба "Единого заказчика".

"Значительная часть изложенных в заключении Счетной палаты РФ замечаний и недостатков перешла к компании вместе с переданными и включенными в программу деятельности ППК "Единый заказчик" объектами капитального строительства. Это касается особенно вопросов переноса сроков ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию, необходимости внесения корректировок в проектно-сметную документацию с последующим получением положительного заключения государственной экспертизы и наличия неисполненных бюджетных ассигнований", - говорится в распространенном сообщении компании.

В пресс-службе отметили, что значительная часть переданных "Единому заказчику" объектов - сложные и уникальные, к ним не может быть применена типовая проектная документация. Зачастую появляется необходимость внести изменения в проект, что приводит к переносу сроков ввода в эксплуатацию, пояснили в компании.

В пресс-службе добавили, что в программу работы "Единого заказчика" сейчас включены 170 объектов, из них только три внесены в реестр незавершенного строительства: здание филиала МХАТ имени А. П. Чехова (Александринский театр) в Москве, Централизованный архив налоговых органов Ставропольского края в Ставрополе и административное здание налоговых служб в Екатеринбурге. Причем темпы завершения строительства выросли за последние два года: в 2021 году были введены в эксплуатацию 11 социально значимых объектов, в 2022 году - 18.