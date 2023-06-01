Банк ДОМ.РФ: ипотечный платеж для большинства россиян в среднем не превысит 30% дохода

Вице-президент банка Игорь Кузавов отметил, что март и апрель 2023 года оказались очень результативными по выдаче ипотеки в России, далее рынок ждет движение вверх

СОЧИ, 1 июня. /ТАСС/. Ипотечный платеж для большей части россиян в среднем не превысит 30% от дохода семьи в горизонте двух лет, цены на жилье останутся стабильными. Такое мнение в четверг высказал вице-президент Банка ДОМ.РФ Игорь Кузавов в ходе форума "Движение".

"Цены на жилье вряд ли значительно изменятся в ближайшие один-два года. Ипотечный платеж в среднем останется ниже порога 30% от дохода семьи (текущий уровень - прим. ТАСС)", - сказал он на сессии "Важные тренды рынка недвижимости и практические выводы".

По его словам, март и апрель 2023 года оказались очень результативными по выдаче ипотеки в России, в мае спрос оставался устойчивым, далее рынок ждет движение вверх.

В целом, доля ипотечных сделок на первичном рынке России сейчас превышает 70%, уточнил Кузавов. Средняя ипотечная ставка на первичном рынке с учетом субсидируемых программ, по его словам, составляет 6%, к концу года она может подрасти на полпроцента.

"Мы считаем, что за 2023 год банки могут выдать около 1,5 ипотечных кредитов по количеству и 5,5 трлн рублей по объему. Это чуть хуже 2021 года - 5,7 трлн рублей, но лучше 2022 года - 4,8 трлн рублей", - добавил Кузавов.

Форум недвижимости "Движение" проводится для застройщиков и риелторов с 2020 года. Четвертый форум "Движение" проходит в Сочи с 30 мая по 2 июня.