В Ленобласти до конца года намерены восстановить права всех обманутых дольщиков

По итогам мая список долгостроев в регионе сократился на 10 объектов

САНКТ-ПЕТEPБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Права всех обманутых дольщиков в Ленинградской области будут восстановлены до конца 2023 года, пообещал губернатор региона Александр Дрозденко. Об этом он написал в четверг в своем Telegram-канале после совещания по этой теме.

"До конца года в Ленобласти будут восстановлены права всех обманутых дольщиков. За 5 месяцев 2023 года квартиры или денежные компенсации получили свыше 3 тыс. участников долевого строительства по 12 объектам-долгостроям. Утром провел рабочее совещание с федеральным фондом развития территорий, через который ведется большая часть строительных работ и выплаты дольщикам", - сообщил Дрозденко.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, по итогам мая список долгостроев в Ленинградской области сократился на 10 объектов. Правительство Ленинградской области совместно с прокуратурой продолжают оказывать застройщикам и инвесторам консультационную поддержку и помогают при подключении объектов к инженерным коммуникациям.

Представители областного правительства отметили, что в прошлом году фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ленинградской области набрал высокий темп в работе и теперь выходит на завершение строительства десятков объектов. "Сегодня фонд завершает строительство 31 проблемного объекта, квартиры в которых приобрели 5 836 граждан. На строительных площадках трудятся около 1 300 человек", - сообщила пресс-служба.