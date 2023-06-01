Искусственный интеллект снял 30% загрузки с операторов ДОМ.РФ

ИИ помогает операторам ответить на вопросы, связанные с ипотекой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Умный помощник оператора за первую неделю работы снял 30% загрузки с операторов контактного центра ДОМ.РФ. Об этом сообщил в четверг управляющий директор по IT и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак на профильной сессии ЦИПР-2023.

Умный помощник оператора интегрирован в контактный центр спроси.дом.рф. Искусственный интеллект (ИИ) помогает операторам ответить на любые вопросы, связанные с ипотекой. За первую неделю работы этого сервиса сразу сняли минус 30% загрузки операторов", - рассказал Козак в своем выступлении.

По словам спикера, сервисы с использованием ИИ уже заняли прочное место в экосистеме ДОМ.РФ. Они работают со служебной перепиской, рисуют рекламу, пишут коды авторизации. "В этом году мы переведем всю юридическую поддержку на ИИ. Также пробуем разрабатывать модули в направлении "путь клиента", - подчеркнул Козак.

Накануне ДОМ.РФ подписал соглашение с ННГУ им. Лобачевского о создании кафедры ИИ. Одновременно, по мнению Козака, необходимо начать разработку нормативных актов использования ИИ как в финтехе, так и в стройке.

Ранее сообщалось, что Стратегией развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года с прогнозом до 2035 предусмотрены мероприятия по внедрению систем ИИ для повышения эффективности работы отрасли и функционирования единой информационной системы жилищного строительства за счет внедрения технологий искусственного интеллекта.

О ЦИПР

Восьмая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. В рамках тематических треков участники обсуждают вопросы цифровой независимости российской промышленности, взаимодействие бизнеса, науки и государства, а также совершенствование и распространение отечественного софта и другие темы. Организатором конференции выступает компания "ОМГ". Стратегические партнеры - госкорпорации "Ростех" и "Росатом", "Ростелеком" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительства Москвы и правительства Нижегородской области. ТАСС - генеральное информационное агентство конференции.

ЦИПР - одна из крупнейших в России конференций, выступающих площадкой для диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта "Цифровая экономика". В 2022 году в конференции приняли участие около 6 тыс. человек из 1,5 тыс. компаний и 73 субъектов России.