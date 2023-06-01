Володин заявил, что Курская область вошла в четверку регионов, где нет обманутых дольщиков

Председатель Госдумы отметил, что это результат работы власти и ответственных застройщиков-инвесторов

КУРСК, 1 июня. /ТАСС/. Курская область стала одним из четырех российских регионов, где нет проблемы обманутых дольщиков. Это результат совместной работы властей и застройщиков, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с депутатами Курской областной думы.

"Занимаясь таким вопросом, как обманутые дольщики, могу вам сказать: у нас очень небольшое количество регионов в стране, где нет обманутых дольщиков. Всего четыре. Среди таких регионов - Курская область", - сказал Володин, слова которого цитирует пресс-служба Госдумы. Он также отметил, что это результат работы власти и ответственных застройщиков-инвесторов.

Участники встречи также обсудили меры поддержки бойцов специальной военной операции (СВО) и членов их семей. В частности, Володин отметил, что они должны иметь дополнительные льготы при поступлении в вузы, а также при трудоустройстве на госслужбу и в госкорпорации. "Тот, кто сейчас служит срочную службу или участвует в СВО, вернувшись оттуда, должен иметь возможность поступить в вуз. Продвижение по карьерной лестнице - здесь нам тоже есть над чем поработать", - сказал председатель Госдумы. Сейчас по всем этим вопросам в Государственной думе совместно с правительством идет работа над законодательными инициативами, добавил он.

По итогам встречи было принято решение, что глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев будет курировать Курскую область от Госдумы.