В Псковской области заявили, что региону нужны 3,5 млрд рублей на покупку жилья для сирот

Наибольшее число квартир для детей-сирот было приобретено в регионе в 2020 году - власти закупили тогда 413 таких объектов недвижимости

ПСКОВ, 1 июня. /ТАСС/. Власти Псковской области оценили в 3,5 млрд рублей потребности региона для решения проблемы с обеспечением жильем детей-сирот - чтобы исправить ситуацию, в регионе запустили пилотный проект по строительству домов для этой категории граждан. Первые строения будут сданы в Пскове в этом году, сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая на сессии Псковского областного собрания с отчетом о работе правительства региона за год.

"Сложнее решить проблему с очередностью по выдаче жилья детям-сиротам. На эти цели необходимо почти 3,5 млрд рублей. При очевидной невозможности выделения таких средств из областного бюджета, мы в предыдущие годы системно работали с правительством РФ. У нас это получалось. <...> В 2017 году при поддержке федерального центра мы приобрели 88 квартир. С 2021 года детям-сиротам старше 23 лет предоставляем возможность получения сертификата на приобретение жилого помещения в собственность", - сказал Ведерников.

По его словам, наибольшее число квартир для детей-сирот было приобретено в регионе в 2020 году - власти закупили тогда 413 таких объектов недвижимости.

"В 2022 году приобрели 105 квартир и выдали 4 сертификата. При этом мы столкнулись с дефицитом жилья, подходящим по всем необходимым критериям. Квартиры большей площади есть, но это дополнительная нагрузка на бюджет. Поэтому было принято решение о запуске пилотного проекта по строительству девятиквартирных домов для детей-сирот. Первые пять домов будут сданы в Пскове в третьем квартале текущего года", - добавил губернатор.