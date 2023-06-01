До конца года в Подмосковье окончательно решат проблему обманутых дольщиков

После закрытия вопроса с обманутыми дольщиками в регионе продолжат строить социальные объекты, отметил губернатор региона Андрей Воробьев

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 1 июня. /ТАСС/. Около 12 тыс. обманутых участников долевого строительства насчитывается в настоящее время в Московской области. Их проблемы планируется решить до конца текущего года, об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Цифра была очень большая. Не хочется о грустном говорить. Когда вы с меня потребовали срок закрытия, по-моему, было 30-32 тыс. дольщиков. 32 600, вы еще тогда поправили меня. Благодаря вашему решению был создан фонд, и вместе с федеральным правительством плюс нашими застройщиками - все участвовали в том, чтобы эту проблему решить. В этом году, в конце <...> сейчас 12 тыс. осталось, и мы должны всем выдать ключи", - доложил Воробьев.

Он добавил, что после закрытия вопроса с обманутыми дольщиками в Подмосковье продолжат строить социальные объекты.

"Сейчас эскроу, вы сами проводили многочисленные совещания по настройке этой системы, и, слава богу, это исключает сейчас похожие какие-либо трюки с недобросовестными застройщиками", - отметил Воробьев.

Губернатор также рассказал, что в Московской области зарегистрировано 10 млн, по данным проведенной ранее переписи - 8,5 млн.