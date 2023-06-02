Более 2 тыс. москвичей получили в мае квартиры по программе реновации

Новоселам доступны объекты социальной инфраструктуры, благоустроенные общественные пространства, предприятия сферы торговли и услуг, размещаемые на первых этажах новых зданий

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. жителей Москвы стали в мае обладателями новых квартир в столице в рамках реализации программы реновации. Всего же с начала года новым жильем обеспечили более 12 тыс. горожан, сообщается в пятницу на сайте мэра столицы.

"В мае 2023 года москвичи заключили с департаментом городского имущества 860 договоров на равнозначные квартиры по программе реновации. В результате жилье в новостройках получили более 2,2 тыс. граждан. Больше всего новоселов на северо-востоке города - почти 600 человек, на юго-востоке и юге столицы - 421 и 370 человек соответственно", - привели в тексте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

В материале отмечается, что всего с начала года жилье в новостройках получили уже свыше 12,5 тыс. москвичей.

Также в тексте сообщается, что участники программы реновации получают квартиры в новых домах в том же районе, где находится их старое жилье. Исключением являются Зеленоград и ТиНАО, в которых переселение ведется в пределах округа. Новоселам доступны объекты социальной инфраструктуры, благоустроенные общественные пространства, предприятия сферы торговли и услуг, размещаемые на первых этажах новых зданий.

Программа реновации была утверждена в Москве в 2017 году. В нее вошли более 5,1 тыс. домов, в которых проживают около 1 млн человек.