Российские банки в мае выдали рекордные 590 млрд рублей ипотечных кредитов

Пресс-служба ВТБ сообщила, что чаще всего ипотечные кредиты брали проживающие в Москве и области заемщики

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российские банки в мае, по оценке ВТБ, выдали своим клиентам до 590 млрд рублей в виде ипотечных кредитов, что является самым большим показателем с начала года. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

"По оценке ВТБ, в мае банки выдали по ипотеке до 590 млрд рублей, что стало самым высоким показателем с начала 2023 года. Предыдущий пик продаж приходился на март - 569 млрд рублей". - указали в ВТБ.

Кроме того, майский результат на 36% превысил итоги мая рекордного 2021 года. "Таким образом, рынок ипотечного кредитования в России вышел на траекторию уверенного роста", - отметили в пресс-службе.

В банке сообщили, что для ВТБ май также оказался рекордным. Так, кредитная организация оформила около 21,5 тыс. жилищных кредитов более чем на 106,5 млрд рублей. Всего по итогам пяти месяцев года банк выдал ипотечных кредитов на общую сумму в 427,5 млрд рублей, что более чем на 20% превысило результат за аналогичный период 2022 года и на 6% - 2021 года.

Чаще всего ипотечные кредиты брали заемщики, проживающие в Москве и области: здесь в январе - мае ВТБ провел почти 17 тыс. сделок на 148,5 млрд рублей. На втором месте по объему продаж - Санкт-Петербург с Ленинградской областью, где ипотеку получили более 5,8 тыс. клиентов общим объемом 38 млрд рублей. В пятерке лидеров также Краснодарский край (32,7 млрд рублей), Республика Татарстан (18,6 млрд рублей) и Новосибирская область (14,3 млрд рублей), уточнили в ВТБ.