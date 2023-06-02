ДОМ.РФ: ИИ сможет рассчитывать стоимость эксплуатации жилья через два-три года

Директор Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ Александр Лукьянов считает перспективным использование искусственного интеллекта в сфере ЖКХ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Стоимость эксплуатации каждого здания сможет рассчитывать искусственный интеллект (ИИ) после сбора точных и полных данных для электронных паспортов домов. Об этом сообщил в пятницу ТАСС директор Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ Александр Лукьянов на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2023).

"Ориентировочно к началу 2025 года мы начнем получать первые информационные модели по жилым многоквартирным зданиям, которые сможем использовать для подключения искусственного интеллекта к расчетам стоимости их эксплуатации", - рассказал корреспонденту ТАСС Лукьянов.

По словам эксперта, накопленные по жилому фонду данные ДОМ.РФ передаст в ГИС ЖКХ уже в 2023 году. При этом переход строительной отрасли на технологии информационного моделирования для многоквартирных жилых зданий запланирован с 1 июля 2024 года. Данные будут аккумулироваться в единой информационной системе жилищного строительства ДОМ.РФ, которую госкорпорация предоставит девелоперам бесплатно.

Лукьянов считает, что использование ИИ в сфере ЖКХ перспективно. "ДОМ.РФ готов использовать все наши лучшие практики для расчета той самой чистой, максимально ясной, верифицированной стоимости пользования для квартир и жилых домов", - подчеркнул спикер. В частности, ИИ уже прогнозирует в экосистеме ДОМ.РФ возможные срывы сроков строительства на основе имеющихся в ней данных.

Ранее сообщалось, что Стратегией развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года с прогнозом до 2035 предусмотрены мероприятия по внедрению систем ИИ для повышения эффективности работы отрасли и функционирования единой информационной системы жилищного строительства за счет внедрения технологий ИИ.

О ЦИПР

Восьмая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. В рамках тематических треков участники обсуждают вопросы цифровой независимости российской промышленности, взаимодействие бизнеса, науки и государства, а также совершенствование и распространение отечественного софта, и другие темы. Организатором конференции выступает компания "ОМГ".

Стратегические партнеры - госкорпорации "Ростех" и "Росатом", "Ростелеком" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительства Москвы и правительства Нижегородской области. ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции "Цифровая индустрия промышленной России".