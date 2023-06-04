В Москве за 13 лет некоммерческие организации получили более 880 помещений от города

Недвижимость предоставляют как безвозмездно, так и в аренду по льготным ставкам

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Некоммерческие организации, занимающиеся благотворительной, социальной, образовательной и просветительской деятельностью в Москве, получили от города более 880 помещений за последние 13 лет. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"С 2010 по 2023 годы столица передала некоммерческим организациям в безвозмездное пользование или льготную аренду более 880 помещений общей площадью около 342 тыс. кв. м. Речь идет об организациях, которые занимаются благотворительной деятельностью, культурной, спортивной или другой социально значимой работой с населением", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Столичная недвижимость предоставляется некоммерческим организациям как безвозмездно, так и в аренду по льготным ставкам с коэффициентом 0,3 от рыночной стоимости аренды, а также по ставке 3,5 тыс. рублей за кв. м в год.

Как добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в 2022 году фондам, ассоциациям, общественным организациям и другим НКО передано 29 объектов площадью 16 тыс. кв. м. Помещения и отдельно стоящие здания расположены в различных округах города. Их получили организации, работающие в образовательной, медицинской сфере, а также в сфере культуры, искусства и просвещения.

"Так, в 2022 году городские объекты переданы в безвозмездное пользование Благотворительному фонду содействия реализации программ Лиги здоровья нации, Международному союзу музыкальных деятелей, Московской городской организации общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых", - уточнили в пресс-службе.