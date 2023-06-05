ДОМ.РФ предложит инвесторам землю под жилье и развитие территорий в семи регионах

Среди будущих лотов - помещения, здания и имущественные комплексы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Правительственная комиссия на очередном заседании наделила ДОМ.РФ агентскими полномочиями в отношении неиспользуемых федеральных участков и объектов общей площадью около 70 га в семи регионах России. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба госкомпании.

"Институт развития в жилищной сфере получил агентские полномочия в отношении неиспользуемых федеральных участков и объектов общей площадью около 70 га в семи регионах России. Такое решение принято на очередном заседании профильной правительственной комиссии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для реализации на торгах ДОМ.РФ получит объекты в Москве, Адыгее и Удмуртии, Алтайском крае, Иркутской, Липецкой и Оренбургской областях. Среди будущих лотов - помещения, здания, имущественные комплексы, включая объекты культурного наследия, а также незастроенные земельные участки. Инвесторы смогут использовать их для строительства жилья и других целей.

В частности, в селе Пивовариха (Иркутская область) на 245 участках общей площадью 66 га планируется реализовать проект комплексного развития территории (КРТ). Градостроительный потенциал площадки составляет 146 тыс. кв. м индивидуального и блокированного жилья. Также здесь предполагается разместить инфраструктурные и социальные объекты, провести благоустройство и озеленение. Реализацию проекта будет рекомендовано вести с применением стандарта КРТ, разработанного ДОМ.РФ.

Развитие неиспользуемых федеральных участков и объектов - важнейшее направление для ДОМ.РФ, прокомментировал управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов. "Наши специалисты ведут градостроительную подготовку участков, помогают инвесторам выстроить отношения с региональными и местными властями, информируют застройщиков о механизмах и инструментах компании, которые можно использовать для реализации проектов. Эта работа нацелена на увеличение темпов ввода жилья, создание комфортной городской среды, а, значит, - и на повышение уровня жизни", - приводит его слова пресс-служба.