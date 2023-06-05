Земельные участки в Новой Москве предоставят под индивидуальное жилое строительство

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Ряд земельных участков в Роговском и Кленовском поселениях город выставит на торги для размещения индивидуальной жилой застройки (ИЖС), а участки в поселениях Кокошкино, Михайлово-Ярцевское, Щаповское включат в перечень планируемых к предоставлению в собственность гражданам. Об этом сообщил в понедельник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Решения приняты в отношении девяти участков суммарной площадью около 1 га, одобрена застройка, суммарно, площадью более 4,1 тыс. кв. м. Рядом с участками расположена жилая застройка, развивается инфраструктура, поэтому новые дома будут хорошо интегрированы в существующие поселения", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что, в частности, в Роговском поселении (ТАО) на торги выставят участок 12Ж в деревне Горнево площадью около 0,14 га. Здесь можно построить индивидуальный жилой дом площадью около 542 кв. м. В том же поселении в деревне Кресты на торги выставят участки 88 и 30Б площадью около 0,12 и 0,13 га, здесь можно будет построить индивидуальные дома площадью, соответственно, 485 кв. м и 542 кв. м.

Кроме того, Кленовском поселении (ТАО) на торги выставят участки в селе Кленово (1-й км Объездной Дороги ул., земельный участок 35А, 35Б, 38), площадью от 0,11 га до 0,13 га, площадь ИЖС может составить от 448 кв. м до 534 кв. м, в зависимости от участка. В перечень участков, планируемых к предоставлению в собственность гражданам для ИЖС, вошли участки в поселении Кокошкино (хутор Брехово, ул. Широкая, з/у 5), поселении Михайлово-Ярцевское (деревня Сенькино-Секерино, з/у 167), поселение Щаповское (дер. Песье, з/у 91А). Площадь участков от 0,06 до 0,12 га, здесь можно построить дома от 241 кв. м до 489 кв. м.

"Все перечисленные участки свободны от застройки", - заверила Пятова.