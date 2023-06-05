Власти Москвы выставят на торги три коммерческих помещения на севере и юге столицы

Победители аукционов смогут открыть там предприятия сферы услуг, магазины или офисы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Три коммерческих помещения в районах Хорошевский, Сокол и Даниловский, где можно будет открыть предприятия сферы услуг, магазины или офисы, выставят на торги, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Инвесторы смогут приобрести на городских торгах три коммерческих помещения суммарной площадью почти 1,5 тысю кв. м с хорошей транспортной доступностью. Они находятся вблизи городских магистралей, а также рядом со станциями метро "ЦСКА", "Сокол" и "Павелецкая". Победители аукционов смогут открыть там предприятия сферы услуг, магазины или офисы", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента городского имущества Москвы Максима Гамана.

Отмечается, что первое помещение площадью около 160 кв. м расположено на втором этаже жилого дома 2007 года постройки на улице Гризодубовой. Инвесторы также смогут приобрести двухуровневое помещение площадью более 900 кв. м в доме 12, корпусе 4 в Чапаевском переулке. Оно занимает часть подвала и первого этажа здания. Еще одним лотом станет двухуровневый объект площадью почти 370 кв. м, расположенный по адресу: Дербеневская набережная, дом 13/17, корпус 2. Одна часть помещения - в подвале, вторая - на первом этаже жилого дома. Объект находится на первой линии оживленной транспортной магистрали.

"Принять участие в торгах смогут все желающие. Условия продажи и участия в аукционах городского имущества можно узнать на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов и на едином информационном инвестиционном портале города Москвы", - отмечается в публикации.