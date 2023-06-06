Приложение "Госуслуги.Дом" заработает по всей России до конца 2023 года

Сервис уже запущен в пяти регионах, сообщили в Минстрое

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/ Приложение "Госуслуги. Дом" до конца 2023 года заработает на всей территории России. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик.

"До конца 2023 года мы должны запустить приложение "Госуслуги. Дом" по стране, а в следующем году будем постепенно его развивать, наполняя по качеству", - рассказал корреспонденту ТАСС замминистра.

По словам Константина Михайлика, в настоящий момент в пяти регионах страны уже запущен сервис "Госуслуги. Дом". Пилотный проект работает в Белгородской, Калужской, Омской и Челябинской областях, а также Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Основная задача приложения - помочь жителям многоквартирных домов решать вопросы ЖКХ с управляющими организациями. С помощью сервиса пользователи могут направлять заявки, контролировать их исполнение и получать обратную связь. Если ответ управляющей организации их не удовлетворит, то в приложении можно направить обращение в Госжилинспекцию.

Однако, по заявлению замминистра, в настоящий момент происходит ребрендинг нового приложения Минстроя. "Мы с Минцифры договорились использовать единый идентификатор госсистемы электронного правительства - Госуслуги - для того, чтобы совместить ГИС ЖКХ, которая является частью этого правительства, и ту часть системы, которую выстраивают коллеги из Минцифры", - пояснил он.

По информации представителя Минстроя, сейчас идет работа над "дорожной картой" проекта, который войдет в экосистему электронного правительства. При этом изначальный функционал приложения будет значительно изменен и доработан с учетом пожеланий граждан.

Приложение "Госуслуги. Дом" создано на базе государственной информационной системы ЖКХ ("ГИС ЖКХ"). Цифровое решение развивает АО "Оператор информационной системы". Приложение доступно для скачивания в RuStore, Google Play, AppStore и AppGallery. В ближайшее время мобильное приложение появится в Google Play и RuStore.