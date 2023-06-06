В Москве более 4 млн кв. м жилья построят на месте сносимых домов программы реновации

Площадь жилья, возведенного на этой территории, позволит переселить около 150 тыс. жителей

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Проектирование и строительство 230 новостроек общей площадью около 4,3 млн кв. м ведется на месте сносимых по программе реновации домов в Москве. Об этом сообщил во вторник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Программа реновации, реализующаяся по принципу "волнового" переселения, набирает обороты. Уже сегодня во всех административных округах столицы на месте домов, запланированных к сносу, или на освободившихся после демонтажа территориях ведется проектирование и строительство 230 новостроек общей площадью порядка 4,3 млн кв. м жилья", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса.

Заммэра уточнил, что наибольшее количество таких домов строится и проектируется на востоке (40), юго-востоке (36) и севере (31) города, а наименьшее в центре столицы (7), в новой Москве (2) и Зеленограде (1).

"Сейчас больше половины территорий, на которых ведется строительство и проектирование новых домов по программе реновации, находится на месте сносимых домов старого жилого фонда. Площадь нового жилья, возведенного на этой территории, позволит переселить ориентировочно 150 тыс. жителей", - уточнил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, чьи слова также приводит пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

О программе

В программу реновации жилищного фонда в Москве включено 5 175 домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживают порядка 1 млн жителей. Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года.

Так, к 2 мая было начато либо завершено переселение жителей 687 домов в 228 домов-новостроек. Построено 247 жилых домов общей площадью 3,5 млн кв. м. Ведется проектирование и строительство 404 домов общей площадью 7,5 млн кв. м.

Всего для строительства новых домов подобрано уже 587 стартовых площадок общей мощностью порядка 9,5 млн кв. м.