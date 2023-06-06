Инвестор передал властям Москвы участок в 5 га для жилья по реновации в рамках проекта КРТ

Участок промзоны, на котором будет построен новый квартал, расположен в Войковском районе вдоль улицы Адмирала Макарова

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Правительство Москвы получило от компании "Инград" земельный участок для строительства домов по программе реновации в рамках комплексного развития территории (КРТ) на участке бывшей промзоны "Братцево". Об этом во вторник сообщила пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"Компания "Инград" реализует проект комплексного развития территории площадью 22,01 га в бывшей промзоне "Братцево", предусматривающий строительство почти 500 тыс. кв. м жилья, из них 90 тыс. кв. м предназначено для участников программы реновации. Реализация проекта осуществляется в соответствии с графиком. Инвестор уже подготовил документацию по планировке территории, которую утвердили в конце прошлого года, и, согласно договору, передал городу земельный участок для строительства домов по программе реновации", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента городского имущества Москвы Максима Гамана.

Площадь переданного участка составила 5 га. Строительством жилья займется Московский фонд реновации жилой застройки. Как уточнил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, из 90 тыс. кв. м более 54 тыс. приходится на жилые помещения. "Этой площади квартир в новостройках, которые будут возведены в границах указанной территории, достаточно для начала переселения около 2 тыс. участников программы реновации. Современные дома будут построены по стандартам программы - предусмотрена улучшенная отделка, просторная кухня, санузел, прихожая", - цитирует его пресс-служба.

В департаменте городского имущества уточнили, что участок промзоны, на котором будет построен новый квартал, расположен в Войковском районе вдоль улицы Адмирала Макарова. Всего там появится более 550 тыс. кв. м застройки жилого и общественно-делового назначения. На месте устаревших коммунально-складских объектов возведут высотные градостроительные комплексы, а также школу, детский сад и общественно-деловой объект с физкультурно-оздоровительным комплексом. Кроме этого, территорию благоустроят. Новое пространство позволит создать более 2 тыс. рабочих мест и комфортные условия для проживания около 6,5 тыс. горожан.

"Проектом предусмотрен детский сад на 325 мест и школа, рассчитанная на 750 учеников. Кроме того, здесь появятся спортивные объекты и площадки, оборудованные для занятий спортом на свежем воздухе и зданий общественно-делового назначения. Точные сроки начала строительно-монтажных работ станут известны после получения всей необходимой разрешительной документации. Сейчас идет подготовка площадки к началу работ", - привели в пресс-службе департамента слова заместителя гендиректора ГК "Инград" по взаимодействию с органами власти Ларисы Лукьяновой.