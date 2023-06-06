Регионы Сибири получили более 50 млрд рублей на расселение аварийного жилья

В 2023 году планируется ликвидировать 318 тыс. кв. м аварийного фонда

НОВОСИБИРСК, 6 июня. /ТАСС/. Свыше 50 млрд рублей направили на расселение аварийного жилья в регионах Сибирского федерального округа (СФО). В 2023 году планируется ликвидировать 318 тыс. кв. м аварийного жилого фонда, сообщили в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.

"В прошлом году в Сибири ликвидировано 708 тыс. кв. м аварийного жилья, планы выполнены в семи субъектах Федерации округа. В текущем году необходимо ликвидировать 318 тыс. кв. м аварийного жилья. Фондом развития территорий из федерального бюджета на эти цели для регионов Сибири выделено более 50 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Серышев отметил, что в этой работе следует использовать позитивный опыт регионов, в которых программы выполняются ускоренными темпами с опережением планов, в их числе Алтайский и Красноярский края, Иркутская, Кемеровская и Новосибирская области. Сейчас доля населения Сибири, проживающего в аварийном жилье, составляет около 0,6%, что выше среднего уровня по России. "Это означает, что мы с вами должны смотреть вперед и расселять ветхие дома более высокими темпами, что требует от органов власти более динамичной работы", - цитирует пресс-служба полпреда.

Полпред акцентировал внимание на том, что важнейшим условием при выполнении программ переселения является качество предоставляемого гражданам жилья. Сейчас в округе имеются замечания по 15 домам, построенным для переселения граждан "Требуется оперативно устранить эти замечания и организовать действенный контроль за качеством жилья. Важно проанализировать подходы к работе и ускорить расселение аварийного жилья в регионах округа", - добавили в пресс-службе.