Эксперты: лицензирование работы риелторов в РФ может привести к избыточному регулированию

При этом некоторые участники рынка считают, что это повысит качество услуг

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Инициатива лицензирования деятельности риелторов России, с одной стороны, несет в себе риски избыточного регулирования и повышения комиссий, с другой, сделает рынок недвижимости прозрачным и повысит качество услуг. Такое мнение ТАСС высказали опрошенные во вторник участники рынка.

Как сообщалось, в России предложили начать лицензировать деятельность риелторов, а также создать специальный реестр, в котором они будут зарегистрированы.

Инициатива с законом о риелторской деятельности поднималась уже много раз, и каждый раз ничем не заканчивалась, высказал мнение в беседе с ТАСС генеральный директор "Релайт-Недвижимость" Константин Барсуков. "Вопрос, что нужно государству - нормально работающую отрасль или игру в "полицейские и воры"? Скорее всего, мы увидим лоббизм в отрасли. При этом опять выйдет, что компании, работающие в правовом поле, будут испытывать на себе все давление закона и издержки на его соблюдение. А те, кто, как и сейчас, работают, оказывая услугу без договора, без оформления юридического лица или ИП, будут иметь бенефиты", - предполагает он.

Агентскую деятельность регулирует Гражданский кодекс РФ, в нем уже все прописано, лицензирование может быть избыточным, сказал ТАСС старший партнер компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов. "Например, моя школа имеет лицензию государственного образца на право подготовки людей со средним специальным и высшим образованием по стандарту, утвержденному Министерством труда и социальной защиты РФ. Я выдаю людям после обучения и сдачи экзамена удостоверение о дополнительном образовании по специальности "агент в сфере недвижимости". Зачем тогда делать еще какую-то надстройку, если можно по этой специальности готовить? Зачем избыточное лицензирование в этом случае?", - отметил собеседник агентства.

Есть риск, что новелла отразится на комиссии агентов - в текущих реалиях она может повыситься на 20-30 тыс. рублей, считает юрист, основатель агентства недвижимости "Лэндл" Алексей Клышин. Но, с другой стороны, качество услуг сильно повысится, так как рынок недвижимости заполонен "недориелторами", которые приходят на сделки и ни за что не отвечают, отметил он. "Сертификация сейчас есть, но она добровольная. Давно пора ввести лицензирование и обязать компании работать вбелую, сдавать экзамены. Я обеими руками "за", - сказал он ТАСС.

Лицензия и ее вес

В целом инициатива позитивная, но необходимо тщательно проработать критерии оценки профессионализма риелторов, чтобы они отображали реальную специфику профессии, не были устаревшими или избыточными, сказала ТАСС управляющий партнер Dombook, основатель "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова. Кроме того, по ее словам, критерии должны учесть квалификацию специалиста, опыт и, возможно, тип недвижимости, с которым он работает, потому что новостройки и "вторичка" обладают разной спецификой. "Также нужно понимание, кто будет осуществлять лицензирование. Необходимо исключать риски возникновения контор-однодневок, которые пообещают лицензирование. Лицензия должна иметь вес", - пояснила она.

Единый реестр позволит укрупнить рынок и сделать его более прозрачным, считает генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова. В первую очередь, это касается вторичного сегмента, так как девелоперы сами выбирают надежных партнеров по реализации, полагает собеседница агентства.

"Мы поддерживаем инициативу лицензирования риелторских услуг и создание специального реестра с зарегистрированными в нем специалистами, так как искренне уверены, что на рынке недвижимости должны работать только профессионалы", - сказал ТАСС основатель брокерского агентства недвижимости Dolgov Pro Дмитрий Долгов.