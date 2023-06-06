В Тамбовской области досрочно завершили переселение жителей из аварийных домов

В новую программу войдут 82 многоквартирных дома в регионе

ТАСС, 6 июня. В Тамбовской области досрочно завершили программу переселения почти 1,5 тыс. жителей из домов, которые признали аварийными до 1 января 2017 года. Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале глава Тамбовской области Максим Егоров.

"Тамбовская область досрочно завершила программу переселения из аварийного жилья. Это касается домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. В общей сложности жилищные условия улучшили 1 442 человека", - написал он.

По словам Егорова, региональные власти начнут готовиться к следующему этапу - расселению домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. Егоров отметил, что поручил министерству градостроительства и архитектуры области совместно с муниципалитетами разработать новую программу расселения, в которой будет обращено особое внимание на качество жилого фонда, который будет подбираться для переселения жителей.

"Это будет не менее масштабная программа: по нашим оценкам, в нее должны войти 82 многоквартирных дома общей площадью более 25 тыс. кв. м. Участниками новой программы станут более 1,5 тыс. человек", - добавил он.