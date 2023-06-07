Годовой план ввода недвижимости в Москве выполнили на две трети

С начала 2023 года в городе построили и ввели в эксплуатацию 232 различных объекта

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. С начала этого года в Москве построено и введено в эксплуатацию 232 различных объекта общей площадью свыше 5,65 млн кв. м. Об этом сообщил в среду заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"За первые пять месяцев года в городе введено в эксплуатацию свыше 5,65 млн кв. м различной недвижимости, в том числе 2,58 млн "квадратов" жилья. Таким образом, годовой план ввода недвижимости выполнен на две трети", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Стройкомплекса.

Он отметил, что примерно половина из введенных в эксплуатацию с начала года объектов - жилье, а остальное - социальная, деловая, коммерческая, транспортная и жилищно-коммунальная инфраструктура. "В городе соблюдается четкий баланс ввода жилья и инфраструктуры, позволяющий создавать максимально комфортные условия для жизни, работы и отдыха", - подчеркнул заммэра.

По его словам, 75% всех введенных площадей приходится на долю инвесторов. "За счет частных средств в первые пять месяцев года было построено 174 объекта площадью 4,5 млн кв. м. Среди введенных силами девелоперов объектов жилье, образовательные, спортивные, офисные, торговые и медицинские здания", - уточнил Бочкарев.