В Хабаровске разрешили построить жилье на землях под комплексное развитие

Общий градостроительный потенциал этой площадки составляет 624,5 тыс. кв. м жилья

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Власти Хабаровска выдали разрешения на строительство жилья на участках, выигранных девелопером на одном из первых в России аукционов на право реализации проекта комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщила в среду пресс-служба ДОМ.РФ.

"Власти Хабаровска выдали разрешения на строительство более 40,7 тыс. кв. м жилья в рамках реализации проекта комплексного развития территории. Участки общей площадью 66,9 га в составе проекта "Северный парк" в Брянском переулке были переданы застройщику по итогам одного из первых в стране аукционов ДОМ.РФ на право заключения договора КРТ", - говорится в сообщении.

Общий градостроительный потенциал этой площадки составляет 624,5 тыс. кв. м жилья, отметили в госкомпании. Осваивать эту территорию будет дочерняя компания девелоперской группы ПИК - "Оптимал". Застройщик планирует использовать проектное финансирование от Банка ДОМ.РФ для первой очереди.

Инфраструктура жилого квартала "Северный парк" будет включать школу, детский сад, бульвар, спортивные и детские площадки, кафе и магазины. По словам управляющего директора ДОМ.РФ Анатолия Азизова, в нем смогут проживать почти 13 тыс. человек. "Вместе с региональными и муниципальными властями мы будем мониторить стройку и оказывать инвестору необходимую консультационную поддержку", - приводятся его слова в сообщении ДОМ.РФ.

Руководитель дирекции регионального девелопмента группы ПИК Владимир Калина, отметил, что программа КРТ и содействие ДОМ.РФ позволяют максимально быстро приступить к реализации качественных жилых проектов, наличие которых для Дальнего Востока очень важно.