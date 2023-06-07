По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, переход к проектному финансированию с использованием счетов эскроу призван обеспечить безопасность и надежность средств, которые граждане вложили в строительство недвижимости

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Около 90% проектов в Москве реализуется по новой схеме долевого строительства, когда деньги дольщиков хранятся в банках на эскроу счетах. Об этом сообщил в среду заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На сегодняшний день в Москве с использованием эскроу-счетов действует 429 разрешения на строительство. Их общая площадь составляет более 27 млн кв. м", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Заместитель мэра также отметил, что на счетах эскроу в уполномоченных банках на данный момент аккумулировано около 1,8 трлн рублей. Такую сумму вложили покупатели недвижимости в московских новостройках в их реализацию с применением проектного финансирования.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова сообщила, что по старой схеме в Москве достраивается 55 проектов общей площадью 2,8 млн кв. м. Это 10% от общего числа реализуемых проектов долевого строительства в столице.

"На сегодня по новой схеме долевого строительства заключено более 150 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). На старой схеме остается порядка 17 тыс. ДДУ", - сказала Пятова, которую цитирует пресс-служба.

Руководитель Москомстройинвеста отметила, что часть объектов, которые входят в дорожную карту проблемных объектов столицы, достраиваются вне схем. По ее словам, переход к проектному финансированию с использованием счетов эскроу призван обеспечить безопасность и надежность средств, которые граждане вложили в строительство недвижимости.