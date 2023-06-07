Власти Подмосковья запустят в 2023 году 13 новых проектов реновации жилья

В регионе намерены расселить 373 ветхих дома

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 7 июня. /ТАСС/. Власти Московской области намерены в 2023 году запустить в регионе 13 новых проектов реновации жилья. Об этом сообщил в среду губернатор Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.

"Мы продолжаем программу расселения аварийного жилья, досрочно в этом году планируем расселить 13 тыс. человек, а также запустить 13 новых проектов реновации - это не аварийное жилье, но мало чем отличается ветхое от аварийного", - сказал Воробьев. Среди муниципалитетов, где будут реализовываться проекты он назвал Дубну, Коломну, Фрязино, Раменское, Солнечногорск, Наро-Фоминск, Подольск, Долгопрудный и Мытищи.

В общей сложности речь идет о расселении 373 ветхих домов. "Это то самое, о чем говорил президент - вытащить людей из трущоб, и сегодня благодаря закону, который был принят и подписан президентом, появились возможности осваивать, в том числе и заброшенные промышленные территории для того, чтобы людей переселять более активно", - заметил Воробьев. Между тем, он подчеркнул, что в этой работе необходимо разговаривать с людьми, объяснять им, что и как будет меняться, где и как будет построен новый дом и что будет с точки зрения создания социальной инфраструктуры. "Часто реновацию понимают как уплотнение, но под это уплотнение мы со своей стороны выделяем ресурсы на строительство дополнительных социальных объектов", - заключил Воробьев.

Кроме того, губернатор отметил, что до конца 2023 года в области переселят всех жителей аварийных домов, которые были признаны таковыми до 2017 года. "В этом году мы заканчиваем [расселять] аварийное жилье, которое было признано [таковым] до 2017 года, и приступаем за следующие пять лет также расселять следующих жителей", - сказал Воробьев. Он заверил, что власти постараются сделать этот процесс максимально быстрым, в том числе с использованием сертификатов, позволяющих человеку выбрать жилье в удобной для него локации.