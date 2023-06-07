В России ввели около 41,5 млн кв. м жилья за пять месяцев

Это на 6,3% выше показателя аналогичного периода 2022 год

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Около 41,5 млн кв. м жилья, по предварительным данным, введено на территории РФ за пять месяцев 2023 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минстроя России со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Никиту Стасишина.

"По предварительным данным регионов, с 1 января по 31 мая 2023 года было введено 41,5 млн кв. м жилья, из которых 17,3 млн кв. м многоквартирного жилья (МКД). Этот показатель выше данных аналогичного периода 2022 года на 6,3%", - говорится в сообщении.

По словам Стасишина, в 2023 году перед стройкомплексом России стоит амбициозная задача - обеспечить ввод МКД не менее 50 млн кв. м. "С учетом того, что план по итогам пяти месяцев года в целом достигнут, прошу все регионы в этом направлении не только сохранить, но и нарастить темпы", - сказал замминистра на совещании с субъектами РФ по вопросу ввода жилья.

Отмечается, что с января по июнь 2023 года в РФ введено 17,2 млн кв. м многоквартирного жилья, что больше заявленного плана на 4,9%. При этом 49 регионов достигли плановых значений по вводу МКД, существенное превышение плана отмечается в Новосибирской, Московской, Воронежской, Иркутской областях, Республике Татарстан, городах Москве и Санкт-Петербурге, Краснодарском и Алтайском краях, Ямало-Ненецком АО и Ханты-Мансийском АО - Югре.

Как сообщалось ранее, в 2022 году в России введен рекордный объем жилья - 102,7 млн кв. м (+11% к 2021 году), это позволило 3,7 млн российских семей улучшить свои жилищные условия.