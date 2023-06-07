В Подмосковье ежегодно возводится около 580 многоквартирных домов

Губернатор области Андрей Воробьев добавил, что при строительстве также соблюдается баланс обеспеченности социальной и другой инфраструктурой

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 7 июня. /ТАСС/. Порядка 580 жилых многоквартирных домов возводится ежегодно в Московской области. При этом застройщики должны следовать высоким стандартам обустройства зданий и придомовой территории, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

"Хочу сказать про жилье: 580 многоквартирных домов мы строим каждый год. Это 130 тыс. квартир. В позапрошлом году на таком же обращении мы договаривались, что все застройщики в регионе будут следовать определенным стандартам - это то, что делает двор, дом, подъезд уютным", - сказал он.

Воробьев добавил, что при строительстве многоквартирных домов также должен быть соблюден баланс обеспеченности сопутствующей социальной и другой инфраструктурой.

"Если вы видите строящийся комплекс, обязательно необходимое количество мест в поликлиниках детских садах и школах, у нас предусмотрено. Однако этого недостаточно - мы знаем, что особняком стоит тема общественного транспорта и дорог, поэтому и здесь мы будем обеспечивать преобразования", - отметил он.