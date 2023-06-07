Четверть полученных ипотечных кредитов в Подмосковье приходится на частные дома

Губернатор региона Андрей Воробьев также отметил высокий спрос на строительство нового жилья в Ступине, Дубне, Пущино и Серпухове

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 7 июня. /ТАСС/. Жители Московской области в 25% случаев берут ипотечные кредиты под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в среду в ходе ежегодного обращения к жителям.

"Сейчас человек, который хочет иметь индивидуальный дом, может также оформить ипотеку. <...> [В Московской области] 25% в этом году от количества ипотек направлено на ИЖС", - сказал он.

Воробьев добавил, что эти дома будут полностью оснащены всей необходимой социальной инфраструктурой наряду со строящимся многоквартирным жильем. Такие жилые комплексы будут реализованы в Истре, Пушкино, Дмитрове и Наро-Фоминске. Он также отметил высокий спрос на строительство нового жилья в Ступине, Дубне, Пущино и Серпухове.

"Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий. Понимаем, что наша задача, и здесь прежде всего особняком стоит Дубна, создать условия, когда и там начнет строиться современное жилье, чтобы современный специалист, который работает на новом современном технологическом предприятии, мог, соответственно, планировать свое будущее", - подчеркнул он.