В Москве выставили на торги семь помещений у станции метро ЦСКА

Общая площадь составляет почти 1 тыс. кв. м

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Семь помещений для развития бизнеса на Ходынском бульваре выставят на торги в Москве, общая площадь составляет почти 1 тыс. кв. м. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Инвесторам предложат шесть помещений на первом этаже дома по адресу: Ходынский бульвар, 13. Площадь объектов варьируется от 87,9 до 186,4 кв. м, суммарная площадь лотов - 809,9 кв. м. Еще одно помещение площадью 160,6 кв. м расположено на той же улице в доме 9. Новые собственники смогут открыть здесь магазины, офисы и предприятия сферы услуг", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Отмечается, что у каждого помещения есть отдельный вход. Объекты расположены в двух 12-этажных домах 2005 года постройки, в 10 минутах ходьбы от станции метро ЦСКА, рядом с городским парком Ходынское поле. Принять участие в аукционах смогут все желающие.

С условиями продажи и участия в торгах можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов и на Едином информационном инвестиционном портале города Москвы.