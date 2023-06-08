В Москве планируют инвестировать около 7,5 млрд рублей в развитие участка земли

На территории в районе Южное Бутово планируется построить более 71,5 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Право на комплексное развитие неэффективно используемого участка выставят на торги, в реорганизацию территории планируют инвестировать около 7,5 млрд рублей. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В июле город выставит на торги право на комплексное развитие неэффективно используемой территории в районе Южное Бутово. Здесь планируется построить более 71,5 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости. Инвестиции в реорганизацию площадки составят около 7,5 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект оценивается более чем в 550 млн рублей. Здесь будет создано свыше 1,7 тыс. рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что участие в аукционе смогут принять любые заинтересованные лица, соответствующие предъявляемым требованиям, в том числе региональные инвесторы.

Как уточнили в пресс-службе, территория расположена между 1-й Горловской улицей и Варшавским шоссе в Юго-Западном административном округе столицы. Участок, окруженный сформированной жилой застройкой, находится в зеленом районе, недалеко расположен Бутовский лесопарк. Транспортную доступность обеспечивает станция МЦД-2 "Бутово".

"В ходе комплексного развития площадки планируется построить открытый стадион с трибунами. Также в будущем деловом квартале на 1-й Горловской улице могут появиться офисы, магазины, кафе и рестораны. Территория будет благоустроена", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.