В Москве одобрили проект компенсационного дома для обманутых дольщиков ЖК "Мегаполис"

Квартиры для обманутых дольщиков будут предоставлены в корпусе №1, ввести его в эксплуатацию планируется до конца 2023 года

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Власти Москвы одобрили проект строительства компенсационного дома для обманутых дольщиков жилого комплекса (ЖК) "Мегаполис" на востоке столицы, сообщила в четверг пресс-служба Москомстройинвеста.

"Город одобрил проект строительства компенсационного дома для обманутых дольщиков ЖК "Мегаполис", который возводится в Косино-Ухтомском районе, на ул. Николая Старостина, вл. 8 - напротив. <...> В частности, экспертиза подтвердила соответствие объекта требованиям технических регламентов, требованиям безопасности, результатам инженерных изысканий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что строящийся дом состоит из двух корпусов. Квартиры для обманутых дольщиков будут предоставлены в корпусе №1, ввести его в эксплуатацию планируется до конца 2023 года.

"Как и с другими проблемными объектами, городом проводится большая работа не только на стройке, но и в части получения документов, согласований, урегулирования земельно-имущественных отношений. Оформление документов ведется параллельно с работами на стройплощадке - чтобы обманутые дольщики скорее получили ключи от квартир", - цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

В комитете уточнили, что ЖК "Мегаполис" планировали возвести на ул. Салтыковская, вл. 8. Однако застройщик - компания "Косинское" - не приступал к фактическим работам и не оформил разрешительную документацию. При этом жилье было реализовано по предварительным договорам купли-продажи в нарушение закона о долевом строительстве №214-ФЗ. В апреле 2017 года компания была признана банкротом. "Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о строительстве компенсационного дома, квартиры в котором предоставят в том числе пострадавшим гражданам", - уточнила Пятова.