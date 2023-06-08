Сбербанк инвестирует в инфраструктуру "СберСити" 200 млрд рублей

В этот проект банком уже вложено 50 млрд рублей, сообщил гендиректор АО "Рублево-Архангельское" Андрей Лихачев

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/ Сбербанк планирует инвестировать в создание инфраструктуры девелоперского проекта "СберСити" в Рублево-Архангельском около 200 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг генеральный директор АО "Рублево-Архангельское" (входит в группу Сбер) Андрей Лихачев.

"Сбербанком уже вложено в проект 50 млрд рублей инвестиций. С этого года финансирование идет через кредиты, через заемные средства. Рассчитываем на то, что вся инфраструктура обойдется нам примерно в 200 млрд рублей", - рассказал он, выступая на презентации проекта.

Лихачев отметил, что общая стоимость проекта значительно выше. "СберСити" расположен на западе Москвы на территории Рублево-Архангельское, в 3 км от МКАД. В открытую продажу он вышел 8 июня 2023 года. Ранее приобрести здесь квартиру могли лишь сотрудники группы "Сбер".

Всего на территории площадью 461 га планируется строительство капитальных объектов суммарной площадью более 4 млн кв. м. В том числе более 2,6 млн кв. метров жилых зданий и около 807 тыс. кв. метров офисно-деловой застройки. Общий срок реализации проекта - 2032 год.

Средняя этажность застройки "города в городе" составит 5-7 этажей. Часть фасадов будет облицована солнечными панелями для повышения энергоэффективности зданий. Более дорогие кварталы выходят к Москве-реке, где расположится благоустроенная набережная длиной в 4 км. Планируется, что в "СберСити" будет проживать более 65 тыс. жителей, а работать - более 70 тыс. человек. При этом около 25 тыс. работающих составят сотрудники экосистемы Сбера. Первые 800 новоселов появятся в Рублево-Архангельском уже в третьем квартале этого года.

В 2026 году планируется запуск станции метро "Рублево-Архангельское". Время в пути от "СберСити" до Москва-Сити (ст. м. Шелепиха) составит 20 минут. Пока же на территории запланировано строительство 36 тыс. парковочных мест.