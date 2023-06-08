Эксперт: развитию цифровых финансовых активов в России мешает неясность в налогообложении

Заместитель управляющего директора по цифровизации и IT ДОМ.РФ Олег Комлик отметил, что участники рынка оценивают потенциал цифровых финансовых активов в РФ более чем в 3 трлн рублей

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Институт развития ДОМ.РФ видит потенциал цифровых финансовых активов (ЦФА) в РФ в том числе для жилищной сферы. Однако пока развитию этой области мешают неурегулированные вопросы в области налогов, учета выпуска и расчетов, сообщил в четверг в ходе пресс-конференции в ТАСС заместитель управляющего директора по цифровизации и IT ДОМ.РФ Олег Комлик.

По его словам, участники рынка оценивают потенциал цифровых финансовых активов в РФ более чем в 3 трлн рублей. При этом объем совершившихся выпусков совокупно составляет более 3,5 млрд. ДОМ.РФ готов рассмотреть ЦФА, проведя пилотную сделку, пояснил он.

"Мы с рынком понимаем, что мешает развитию данной технологии. <…> Первое - вопрос налогообложения операций, второе - методология учета, для эмитента и инвестора. Не решен вопрос с площадками обращения. Купить ЦФА можно только на той площадке, которая его выпустила. Нет большого вторичного рынка, как в стандартных инструментах", - сказал Комлик.

Он добавил, что на рынке ЦФА в РФ отсутствуют либо недостаточно предложения гибридных прав. Также не решен вопрос идентификации эмитентов и инвесторов, которые не являются резидентами РФ. Помимо этого, еще не урегулирован вопрос расчетов с использованием зарубежных валют.

По данным ЦБ РФ, в настоящий момент в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА, включены только пять компаний: "Атомайз", Сбербанк, Лайтхаус, Альфа-банк и ООО "Системы распределенного реестра".