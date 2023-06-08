Свыше 600 многоквартирных домов Кубани планируют отремонтировать в 2024 году

На эти цели будет выделено около 5 млрд рублей

КРАСНОДАР, 8 июня. /ТАСС/. Свыше 600 многоквартирных домов Краснодарского края отремонтируют капитально в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

"В 2024 году в крае капитально отремонтируют более 600 многоквартирных домов, запланировано выполнить порядка 1 150 видов работ: обновят кровли, фасады и внутридомовые инженерные системы, продолжат замену лифтового оборудования - в планах заменить 111 лифтов в 41 многоквартирном доме", - сказали в пресс-службе.

В общей сложности на эти цели будет выделено около 5 млрд рублей. "На большинстве многоквартирных домов выполнят сразу несколько видов работ: комплексный ремонт - новый вектор развития системы капремонта в крае", - отметил вице-губернатор региона Андрей Прошунин, слова которого цитирует пресс-служба. Такой вариант, по мнению Прошунина, прежде всего, удобен для собственников и позволяет продлить срок службы домов на многие годы.

На данный момент, как пояснили в пресс-службе, предложения о проведении работ направлены региональным фондом капремонта МКД по поручению его учредителя - министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края - в адрес собственников помещений в 610 домах, которые планируют отремонтировать в будущем году.

"В течение трех месяцев с момента получения, но максимум до 1 сентября, собственники должны принять решение о проведении работ либо перенести срок ремонта на более поздний, в 13 муниципалитетах собственники уже справились с поставленной задачей, и органы местного самоуправления утвердили краткосрочные планы, в ближайшее время к списку должны добавиться еще несколько муниципальных образований", - заключили в пресс-службе.

Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев отмечал, что в программу капремонта на Кубани входят 19,5 тыс. многоквартирных домов. При этом в прошлом году в регионе отремонтировали 673 дома, в которых провели более 1,1 тыс. строительно-монтажных работ. На эти цели было выделено 2,9 млрд рублей. В нынешнем же году в 1 028 домах планируют выполнить свыше 1,7 тыс. работ, при этом финансирование программы было увеличено в два раза - до 6 млрд рублей.