Хуснуллин сообщил о росте градостроительного потенциала в РФ по итогам пяти месяцев

По словам вице-премьера, этот показатель достиг почти 400 млн кв. м

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Градостроительный потенциал в России достиг почти 400 млн кв. м по итогам января-мая 2023 года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Градостроительный потенциал вырос на 6%, до почти 400 млн кв. м. Динамика положительная, двигаемся в хорошем темпе. Важно сохранить показатели по сравнению с прошлым, рекордным по вводу годом, чтобы все намеченные планы были выполнены", - процитировали его в сообщении на сайте правительства РФ в четверг.

Хуснуллин напомнил, что на 1 июня в РФ было введено в эксплуатацию 41,5 млн кв. м жилья. Из них 17,3 млн кв. м - многоквартирного жилья, что на 6% выше против аналогичного периода 2022 года. На фоне такой положительной динамики в категории многоквартирного жилья, "необходимо усилить работу по вводу индивидуального жилья", в свою очередь отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

"По поручению председателя правительства мы подготовили меморандумы об увеличении градостроительного потенциала в регионах. Это позволит сохранить набранные темпы по жилищному строительству. Прошу глав регионов посмотреть и подписать меморандумы, а также держать вопрос ввода жилья на контроле", - также процитировали министра в сообщении.