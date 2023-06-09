Участникам программы реновации в Москве в 2023 году предложили квартиры в 13 новостройках

Свыше 5 тыс. горожан уже заключили договоры и получили ключи от нового жилья

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Власти Москвы в 2023 году предложили участникам столичной программы реновации жилого фонда квартиры в 13 новостройках в восьми административных округах, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"Город предложил москвичам квартиры в 13 новостройках, переданных под заселение по программе реновации с начала 2023 года. <...> Новостройки находятся в 11 районах восьми столичных округов. Так, в домах по адресам: улица Бакунинская, дом 60/2, улица Речников, дом 22 и Севастопольский проспект, дом 28, корпус 9, переданных под заселение в конце марта этого года, уже более 95% жителей определились с выбором новых квартир", - говорится в сообщении.

Как сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, письма с предложениями новых квартир в новостройках, переданных под заселение в 2023 году, получили более 5,9 тыс. человек, которые проживали в 38 старых домах. "Свыше 5 тыс. горожан уже заключили договоры и получили ключи от нового жилья. Еще около 1 тыс. москвичей осматривают предложенные квартиры или оформляют необходимые документы", - цитирует его пресс-служба.

Отмечается, что всем участникам программы предоставляются квартиры с улучшенной отделкой, сантехникой и оборудованием. Первые этажи в новостройках нежилые, там размещаются коммерческие объекты. Дворы благоустроены и озеленены, организованы детские и спортивные площадки, зоны отдыха.

Программа реновации утверждена в 2017 году, она затрагивает около 1 млн москвичей. Расселению подлежат 5 175 домов. В департаменте уточнили, что с момента старта программы реновации начато переселение 118,7 тыс. жителей из 745 домов, уже переселено 99,4 тыс. москвичей. В строительстве находится 196 домов площадью 3,2 млн кв. м. Одновременно проектируется 206 жилых зданий мощностью 4,4 млн кв. м.