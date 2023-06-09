В Москве с начала года выдали разрешения на строительство более 6 млн кв. м недвижимости

Лидирует Западный административный округ, где одобрено возведение 736 тыс. кв. м недвижимости (31 объект)

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Более 260 разрешений на строительство капитальных объектов общей площадью более 6 млн кв. м оформлено в Москве за первые пять месяцев 2023 года. Об этом сообщил в пятницу заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Объем перспективного городского строительства в среднем увеличивается на 1,2 млн кв. м каждый месяц на протяжении текущего года и уже превысил 6 млн кв. м. Среди наиболее активных столичных округов традиционно можно отметить ТиНАО, где выданы разрешения на строительство 49 капитальных объектов общей площадью более 1 млн "квадратов", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса.

Заммэра добавил, что в границах старой Москвы лидирует Западный административный округ, где одобрено возведение 736 тыс. кв. м недвижимости (31 объект). В Северном административном округе построят 680 тыс. кв. м новой недвижимости (26 объектов), в ЦАО - 611 тыс. кв. м (18 объектов). Доля нового жилищного строительства на территории Москвы составляет 70% от общего объема запланированной недвижимости.

"Всего Мосгосстройнадзор выдал 93 разрешения на строительство многоквартирных домов общей площадью 4,2 млн. кв. м. За счет средств городского бюджета возводится реновационное жилье с современными планировками и улучшенной отделкой. В различных районах столицы стартует возведение 56 домов по программе реновации. Девелоперы со своей стороны запускают проекты разных классов, в которых учитываются потребности будущих жильцов", - добавил Бочкарев.

Социальная и деловая инфраструктура

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, городская среда также активно пополняется социальной инфраструктурой. "За пять месяцев 2023 года выдана разрешительная документация для восьми новых объектов здравоохранения общей площадью около 40 тыс. кв. м. Столичная система образования получит 28 школ и детских садов, строительство которых начинается в рамках комплексного развития новых жилых кварталов. Продолжается программа по созданию сети физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивных центров в столице, на текущий момент одобрено возведение 9 объектов", - пояснил Войстратенко.

Так, будет реконструирован гостиничный корпус санатория-профилактория ФНС России в Красносельском районе, для больницы имени В. В. Вересаева построят вертолетную площадку в Дмитровском районе. "Среди значимых для жителей Москвы объектов, строительство которых началось в 2023 году, школа на 1,2 тыс. мест в поселении Сосенское, школьные учреждения на 1 150 и 1,1 тыс. мест в поселении Московский. В Краснопахорском начинается строительство второй очереди конно-спортивного комплекса. В Зеленограде построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, также современные ФОК появятся в Останкинском районе и Северном Бутове", - сообщили в пресс-службе стройкомплекса.

Кроме того, деловая инфраструктура столицы получит более 20 новых бизнес-центров, общая площадь которых превысит 500 тыс. кв. м. Продолжается развитие и промышленного потенциала столицы. Инвестор получил разрешение на строительство технопарка площадью почти 25 тыс. кв. м в Молжаниновском районе, выдана разрешительная документация для сооружения завода режущего инструмента полного цикла на площадке "Алабушево" в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва".

Помимо этого, на территории Москвы запланировано строительство культурных и религиозных объектов, гостиниц и торговых центров, объектов транспортной системы. "После того, как застройщики направляют уведомление о начале работ, Мосгосстройнадзор составляет график проверок каждого объекта, для того чтобы контролировать ход строительства и качество применяемых материалов", - заключил Войстратенко.