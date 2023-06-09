Земельные участки на востоке Москвы предоставят для индивидуального жилого строительства

Площадь каждого земельного участка составляет около 0,08 га

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Земельные участки в столичном районе Косино-Ухтомский предоставят гражданам в собственность. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"Два земельных участка в районе Косино-Ухтомский (ВАО) по адресу: ул. Камова, з/у 31А и 31Б включат в перечень планируемых к предоставлению в собственность гражданам", - значится в сообщении со ссылкой на председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

Она уточнила, что площадь каждого земельного участка составляет около 0,08 га. Здесь планируется построить объекты индивидуального жилищного строительства площадью около 400 кв. м каждый. Участки свободны от застройки.