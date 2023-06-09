На Дальнем Востоке в 2023 году начнет работать механизм доступной аренды жилья

В первые пять лет действия программы треть арендной ставки возьмет на себя федеральный бюджет, треть - бюджет региона и только треть будет выплачивать сам арендатор, заявил управляющий директор по Дальнему Востоку ДОМ.РФ Александр Левинталь

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. ДОМ.РФ в 2023 году планирует начать закупать у дальневосточных застройщиков жилье и сдавать его в доступную аренду. Об этом сообщил в пятницу в Совете Федерации управляющий директор по Дальнему Востоку ДОМ.РФ Александр Левинталь.

"Уже приняты правительственные решения о выделении финансирования программы. После доведения средств начнем приобретение строящихся квартир на Дальнем Востоке и, соответственно, реализовывать механизм, позволяющий сдавать в аренду готовое жилье по сниженным ставкам отдельным категориям граждан", - сказал он, выступая на совещании, посвященном созданию комфортной городской среды в этом регионе.

Представитель ДОМ.РФ отметил, что при этом в первые пять лет действия программы треть арендной ставки возьмет на себя федеральный бюджет, треть - бюджет региона и только треть будет выплачивать сам арендатор. "В среднем, для человека двухкомнатная, полностью меблированная квартира будет стоить около 12 тыс. рублей в месяц, однокомнатная - до 10 тыс.", - пояснил Левинталь.

По мнению спикера, эта программа играет большую роль для удержания и привлечения населения на Дальнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ обеспечит финансирование строительства от 3 тыс. арендных квартир до конца 2023 года на Дальнем Востоке для студентов и молодых специалистов. Всего планируется приобрести 10 тыс. квартир.