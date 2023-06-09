9 июня, 13:16,
обновлено 9 июня, 13:57

ЦБ считает необходимым распространить адресную поддержку в ипотеке на вторичный рынок

По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, это необходимо, "чтобы реально повышать доступность жилья"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Банк России считает необходимым распространить адресные программы поддержки в ипотеке на вторичное жилье, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Нам кажется, что после завершения массовой программы льготного кредитования, чтобы реально повышать доступность жилья, нужно развивать адресные программы - у нас есть семейная ипотека, дальневосточная. И здесь льготные программы на вторичное жилье могут работать. <…> Если мы рассматриваем льготные программы не как поддержку застройщиков, а граждан, то, конечно, их надо распространять на вторичное жилье", - пояснила она. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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