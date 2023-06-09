ЦБ может ужесточить макропруденциальные лимиты по кредитам физлицам

Как отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина, Банк России будет оценивать динамику кредитования

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Банк России может ужесточить макропуденциальные лимиты банкам и МФО по кредитам физлицам до конца этого года в случае необходимости, будет оценивать динамику кредитования. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Мы вводим эти лимиты, чтобы сократить объемы рискованного кредитования. То, что банки и микрофинансовые организации уложились в прошлые лимиты, это не означает, что нас удовлетворяет достигнутая доля этих высоко рискованных кредитов. Мы считаем, что ее надо уменьшать, поэтому эти лимиты и сокращаем, но даем время, чтобы банки приспособили свои бизнес-модели. Будем смотреть за ситуацией, в том числе и за попытками обойти эти лимиты с помощью сроков, и, если будет необходимость принимать эти меры, в том числе и до конца года, будем смотреть за динамикой кредитования", - сказала она.