Ключи от нового жилья получили 19 многодетных семей из Белгорода

Всего для них возведено почти 2 тыс. кв. м. жилья

ТАСС, 9 июня. Ключи от новых домов получили 19 многодетных семей из Белгорода. Всего для них возведено почти 2 тыс. кв. м. жилья, сообщил в пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"Сегодня вручили ключи от новых домов 19 многодетным семьям из Белгорода. Для наших больших и дружных семей практически построена новая улица. Общая площадь возведенного жилья составляет почти 2 тыс. кв. м", - написал Гладков.

Жилье строилось с учетом потребностей каждой многодетной семьи. "Самый большой дом - для семьи Бориса Филипповича и Ирины Александровны Ечиных, в которой два года назад родился девятый ребенок", - добавила губернатор.