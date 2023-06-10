В ДНР утвердили три инвестпроекта в сфере ипотечного строительства

Врио главы региона Денис Пушилин сообщил, что проекты были рассмотрены на первом заседании инвестиционного комитета республики

ДОНЕЦК, 10 июня. /ТАСС/. Три инвестиционных проекта в сфере строительства ипотечного жилья общей площадью 30 тыс. кв. м утвердили в Донецкой Народной Республике. Об этом в субботу в Telegram-канале сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

"Все три проекта поддержаны, инвесторы включаются в работу. Рассчитываем, что наши жители в результате будут обеспечены новым доступным жильем, а это более 30 тыс. кв. м. Сроки реализации данных проектов - ближайшие два года", - написал Пушилин. По его словам, проекты были рассмотрены на первом заседании инвестиционного комитета республики.

Ранее сообщалось, что инвесткомитет был создан по распоряжению Пушилина и занимается решением вопросов между органами власти и инвесторами, а также оказывает содействие инвесторам при вхождении в регион.