В Орловской области на расселение аварийных домов потребуется около 1 млрд рублей

Общая площадь подлежащих расселению жилых помещений в регионе составляет порядка 46 тыс. кв. м

ТАСС, 12 июня. В Орловской области планируют досрочно завершить расселение домов, признанных аварийными и ветхими, для этого потребуется дополнительно 1 млрд рублей. Об этом сообщил в понедельник журналистам губернатор региона Андрей Клычков по итогам встречи с председателем попечительского совета "Фонда развития территорий" Сергеем Степашиным.

"Мы идем с опережением [по расселению ветхого и аварийного жилья] на 134%, запросили дополнительно 1 млрд рублей, чтобы решить вопрос уже в этом году. Сейчас городские власти Орла, Ливен и Мценска готовятся решить поставленную задачу. Я считаю, что это тот вопрос, который не может ждать", - сказал Клычков.

Как заметил Степашин, в Орловской области он бывает регулярно, регион развивается и "стал намного лучше". Председатель попечительского совета "Фонда развития территорий" также отметил большую работу, проделанную в области по вопросу переселения жителей аварийных домов и выразил уверенность, что все задачи в этом направлении удастся решить в 2023 году.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным 8 июня Клычков отмечал, что около 2 млрд рублей в 2023 году направят на расселение ветхого аварийного жилья в Орловской области, порядка 1,2 млрд рублей на эти цели область получит из федерального бюджета. Всего необходимо расселить 137 аварийных многоквартирных домов, в которых проживают 3,23 тыс. человек. Общая площадь подлежащих расселению жилых помещений составит около 46 тыс. кв. м.