Около 9 тыс. человек получили новые квартиры по реновации на северо-востоке Москвы

В рамках первого этапа программы планируют расселить 73 старых жилых дома, из них уже 44 дома расселяются или завершили расселение

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Порядка 9 тыс. человек получили квартиры в рамках программы реновации на северо-востоке Москвы, первый этап выполнен на 60%. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

"В Северо-Восточном административном округе в рамках первого этапа реализации программы реновации планируется расселить 73 старых жилых дома, из них уже 44 дома расселяются или завершили расселение. Таким образом, первый этап программы в округе выполнен на 60%, <...> программа реновации на северо-востоке столицы реализуется в соответствии с утвержденным графиком. <…>, новые квартиры уже получили порядка девяти тысяч жителей", - сказал руководитель департамента Сергей Левкин.

Он уточнил, что переселение обеспечено уже в 13 районах округа: Алексеевском, Бутырском, Бабушкинском, Лианозове, Лосиноостровском, Марьиной Роще, Марфино, Ростокино, Северном и Южном Медведкове, Отрадном, Северном и Ярославском. Всего на северо-востоке уже переданы под заселение 33 новостройки. Еще три дома введены в эксплуатацию и будут переданы под заселение до конца 2023 года.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включено 5 тыс. домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает почти 1 млн москвичей.