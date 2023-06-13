В Москве за четыре месяца выдано почти 10 тыс. семейных ипотек

Оформить семейную ипотеку по льготной ставке 6% годовых могут семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Почти 10 тыс. льготных кредитов по программе "Семейная ипотека" выдали в Москве с января по апрель, что на 5% больше по сравнению с показателями аналогичного периода 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Интерес москвичей к льготным ипотечным программам сохраняется на высоком уровне. В январе - апреле 2023 года два из трех выданных в Москве ипотечных кредита были льготными. Самой популярной льготной программой является "Семейная ипотека": ее доля в количестве и объеме всех выданных в столице за этот период льготных ипотечных кредитов достигла 46%.<…> В январе - апреле 2023 года в Москве выдано 9,6 тыс. льготных кредитов по программе "Семейная ипотека" на общую сумму свыше 81,7 млрд рублей, что на 5% больше, чем за четыре месяца 2022 года", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как пояснили в пресс-службе, "Семейная ипотека" - единственная программа, позволяющая рефинансировать действующий ипотечный кредит по льготной ставке. За четыре месяца этого года в Москве рефинансировано около 630 кредитов на сумму 3,6 млрд рублей, что составляет 6,6% от числа и 4,4% объема займов. За период действия программы с января 2018 года в Москве было рефинансировано более 16,6 тыс. кредитов на сумму 79,3 млрд рублей.

"Москва сохраняет лидерство среди регионов России по выдаче семейной ипотеки. На столицу приходится 10% от числа выданных в стране кредитов по этой программе и 18% от их общего объема. В 2023 году программу распространили на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми без ограничений по дате их рождения, и это способствовало росту ее популярности. Только за первый квартал текущего года таким семьям было выдано более 4 тыс. льготных займов - каждый третий семейный ипотечный кредит", - добавила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Оформить семейную ипотеку по льготной ставке 6% годовых могут семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети, с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также воспитывающие ребенка с инвалидностью. На этих же условиях в программе могут принять участие семьи с усыновленными детьми. Программа действует до 31 декабря 2023 года, а оформить льготную ипотеку можно до 1 июля 2024 года.