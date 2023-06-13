В Москве с начала года ввели в эксплуатацию четыре гостиницы

Большинство объектов построено в центральной части города

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Четыре гостиницы ввели в эксплуатацию в Москве с начала года, общая площадь составляет около 105 тыс. кв. м. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"С января до начала лета в Москве ввели в эксплуатацию здания четырех гостиниц, рассчитанных на 358 номеров. Большинство объектов построено в центральной части города, и уже скоро они откроют двери для первых гостей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что общая площадь объектов составляет порядка 105 тыс. кв. м. "В частности, отель на Ленинском проспекте построен рядом с крупным офисным зданием, благодаря чему формируется современный деловой кластер с большим количеством рабочих мест", - добавил заммэра.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, среди введенных объектов - гостиницы на Большой Никитской улице, на 1-й Тверской-Ямской улице, на Зубовской улице, а также на Ленинском проспекте.

"Гостиничный сектор экономики в столице остается привлекательным для бизнеса. Только за последние 11 лет в Москве построено 72 гостиницы на 12 391 номер. Но и сегодня строительство отелей не остановлено. Сейчас в столице возводится еще несколько таких комплексов, причем не только в центре, но и на территории Новой Москвы", - добавила она.