Второй дом по программе реновации передали под заселение в районе Лефортово в Москве

К переселению приступили более 2,1 тыс. участников программы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Вторая новостройка в районе Лефортово на юго-востоке Москвы передана для заселения по программе реновации. К переселению приступают свыше 2,1 тыс. участников программы, сообщается во вторник на портале мэра Москвы.

"В корпусах в проезде Шелихова на юго-востоке Москвы в районе Лефортово обустроено 1 009 квартир общей площадью более 63 тыс. кв. м. Они отличаются улучшенной отделкой по стандартам программы реновации и разнообразием планировок - имеются даже четырехкомнатные и пятикомнатные квартиры. К осмотру жилья уже приступили 238 семей", - приводятся слова руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Он добавил, что в 1 км от жилых домов находится несколько детских садов и школ, колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26, Военный университет им. князя Александра Невского Министерства обороны РФ, Московский энергетический институт, Московский технический университет связи и информатики, автошкола и детская библиотека. Кроме того, рядом работают предприятия торговли, общепита и бытовых услуг, медицинские и спортивные учреждения.

Для удобства москвичи, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru, могут воспользоваться электронным сервисом "Запись на осмотр квартиры" и выбрать удобные дату и время, рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Неподалеку расположены крупные объекты культуры и отдыха, в том числе дворцово-парковый комплекс "Екатерининский дворец" и Центральный дом "Юнармии". Также в пешей доступности есть парк "Зеленая река", парк Казачьей славы, Краснокурсантский сквер и Лефортовский парк. Для передвижения по городу жителям доступно Третье транспортное кольцо, шоссе Энтузиастов и МКАД. Жители могут воспользоваться станциями метро "Площадь Ильича", "Авиамоторная" и одноименной станцией Большой кольцевой линии.